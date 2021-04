Non solo Ronaldo, Dybala e Morata, alla Juventus conta tanto anche il mercato dei giovani, spesso in prestito in altre squadre per farsi le ossa. Come Stefano Gori, portiere classe 1996 il cui cartellino è di proprietà della Vecchia Signora, che avrebbe convinto il Pisa a puntare ancora su di lui. Stando a quanto riporta La Nazione, il club toscano sarebbe già al lavoro con i bianconeri per rinnovare il prestito di Gori. Tuttavia, la stessa Juve deve ancora sciogliere le riserve sui piani futuri per il ragazzo.