Stasera la Juventus sarà chiamata a ripetere la prestazione dell'andata contro il Ferencvaros (vittoria per 4-1), per archiviare la questione qualificazione agli ottavi di Champions League, ma ci fu un tempo in cui gli ungheresi riuscirono a battere i bianconeri. Seppur il differenziale di trofei europei sia ampio, nel 1965 il Ferencvaros vinse la Coppa delle Fiere battendo proprio la Juventus a Torino. È quanto riporta Tuttosport.