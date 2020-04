Il preparatore dei portieri della Juventus Claudio Filippi ha parlato di Gigi Buffon in una diretta Instagram: "E' il più grande portiere della storia del calcio. Oltre ad avere grandi qualità, è l'unico che è riuscito a rimanere più tempo ad alti livelli. Ha avuto tanti dualismi con Dida, Julio Cesar, Kahn, Neuer... Lui c'è sempre, e questo dimostra la grandezza dell'atleta. Quando si è davanti a lui ci si rende conto della diversità con gli altri portieri, il suo segreto è la mentalità: Gigi è stato un atleta unico nonostante tutto quello che gli è successo, come per esempio i due gravi incidenti. Tornare ad alti livelli significa avere una mentalità fuori dal comune. In questo modo non si sminuiscono gli altri portieri, che riconoscono la diversità di Gigi".