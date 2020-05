Secondo quanto riferito da Tuttosport Mauro Icardi è sempre l'obiettivo numero uno per l'attacco per la Juve, ma l'operazione non è semplice. Bisognerà infatti capire se il PSG deciderà di riscattare il giocatore, al momento in prestito dall'Inter. Poi tutto dipenderà dalla volontà del club parigino di cederlo.