Il lungo weekend in arrivo sarà denso di partite nei campi di Vinovo e Grugliasco. È infatti prevista, dal 25 al 28 aprile, l’edizione 2019 della “Juventus Future Cup”. Un appuntamento ormai consolidato per il calcio giovanile di tutta Italia, come testimonia il successo della scorsa edizione. Quest’anno sono 27 le squadre invitate a partecipare, di cui 10 dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta e 17 da tutta la Nazione, per un totale di oltre 500 ragazzi. Si impegneranno nella competizione sportiva i giovani nati nel 2006 (Categoria: Esordienti 2° anno), che giocheranno negli impianti Chisola (Via del Castello 3, Vinovo) e Sisport- Cus Grugliasco (Via Milano 63, Grugliasco). Il 28 aprile, poi consueta fase finale e conclusione dell’evento con la cerimonia finale e le premiazioni allo Juventus Training Center di Vinovo.