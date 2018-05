Un nuovo caso simile a quello di Emre Can all'orizzonte in Premier League. Protagonisti, stavolta il Tottenham e il centrocampista Dembelè. Come racconta Sportitalia, il centrocampista è in scadenza di contratto nel 2019 e non ha intenzione di rinnovare, ma ciononostante gli Spurs hanno detto no a tutte le offerte. Meglio perderlo a parametro zero la prossima estate, piuttosto. Su di lui c'è anche la Juve, oltre a Inter e Milan.