C’è chi in casa Juve freme dalla voglia di tornare. Miralem Pjanic, che oggi compie 30 anni, non vede l’ora di dimostrare che l’ultimo periodo dello stop è stato solo una flessione naturale nel corso di una stagione, pronto a riprendersi quel posto soffiatogli dal compagno di reparto Bentancur. Tuttosport fa il punto sul mercato del bosniaco, richiesto dal Paris Saint-Germain. L’interesse del Leonardo non sarebbe nato solo negli ultimi mesi, ma bensì la scorsa estate. L’ex dirigente del Milan chiese Pjanic a Paratici, che in cambio chiese l’azzurro Verratti ritenuto incedibile. Infine, nel caso in cui il PSG decidesse di riscattare Icardi, non è da escludere un ipotetico scambio con Pjanic.