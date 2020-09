In caso di sì di Milik alla Roma, via libera rapido a Dzeko alla Juve, che evidentemente punta a chiudere la partita in tempi brevi. La logica infatti dice che l’affare sul Freccia Rossa Napoli-Roma-Torino arriverà a destinazione nei tempi previsti.



E se Milik dicesse no? Beh, di Suarez si sa ormai tutto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in alternativa resta sempre la candidatura di Olivier Giroud, sotto contratto con il Chelsea. E’ un’ipotesi magari secondaria, ma certo da non escludere: il francese del Chelsea è più di un outsider e ha un vantaggio, si può acquistare con appena 5 milioni.



A parte, il discorso sull’alternativa al numero 9, il centravanti teoricamente per la panchina: nell’agenda bianconera c’è il nome di Moise Kean, perché piace l’idea di un ritorno. Come? In prestito con obbligo di riscatto, magari con pagamento in due anni, dall’Everton.