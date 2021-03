Partiamo dal principio: la buona notizia inera presente in campo fin dal primo minuto e si chiamava Juan, al rientro dal primo minuto dopo un periodo ai box per infortunio, assente dalla sconfitta contro il Napoli del 13 febbraio scorso. Poi è stata l’evoluzione della partita a regalare emozioni e orgoglio alla squadra di Pirlo, capace di ribaltare lo svantaggio iniziale di Correa con fame, gioco, la doppietta di Morata e la straripanza di Chiesa. 3-1 il risultato finale, che nel complesso spiega una serata andata per il verso giusto, ma che nel dettaglio