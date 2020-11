Stallo nella trattativa fra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo del contratto. L'agente dell'attaccante argentino, Jorge Antun è tornato in patria. Nell’estate del 2019 il Manchester United lo aveva acquistato per 75 milioni di euro in cambio di Romelu Lukaku, poi il suo no fece saltare l'affare.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Dybala e i suoi rappresentanti hanno chiesto un ingaggio da 15 milioni di euro, evidentemente sopra la linea tracciata dal presidente Andrea Agnelli. Tant'è vero che il responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici non si è mai discostato da quota 10 milioni di euro. Certo, i bonus potrebbero arricchire lo stipendio a fine stagione, ma la differenza è troppo rilevante per ammettere avvicinamenti sostanziali.



Dybala non è più fondamentale nella squadra di Pirlo. Il tempo ormai comincia a stringere ed è chiaro che la questione del rinnovo va affrontata con l’inizio del 2021. Non oltre. Altrimenti si rischia di entrare in un pericoloso cono d’ombra. Senza un rinnovo la prossima estate può essere quella dell’addio.