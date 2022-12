Non solo Iling-Junior. Il prossimo rinnovo di contratto in casa Juventus, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarà quello di Manuel Locatelli. Dopo l’obbligo di riscatto che scatterà al primo punto in campionato dei bianconeri a partire da febbraio, Cherubini avanzerà la proposta di prolungamento al centrocampista azzurro.