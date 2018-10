La Juventus continua la propria corsa verso l'ottavo scudetto consecutivo e, soprattutto, per interrompere la maledizione europea in Champions League. Superati gli ostacoli Valencia in trasferta e Young Boys all'Allianz Stadium, i bianconeri si apprestano ad affrontare il Manchester United in una doppia sfida da urlo, per mettere l'ipoteca definitiva sulla qualificazione agli ottavi di finale.



In Inghilterra vince in rimonta, e dopo il 90', il Manchester United a Old Trafford, sede della prossima sfida contro la Juventus, dopo la sosta. Come si diceva, per la squadra di Mourinho venire a capo del Newcastle è stato molto complicato, perchè la squadra ospite ha iniziato la gara come meglio non poteva: al 10' era già sopra di due reti, segnate nel giro di 3 minuti da Kenedy e Muto. La rimonta dello United si concretizza dal 70': segnano prima Mata, poi al 76' Martial e, in pieno recupero, il neo entrato Sanchez.



Dalla Premier alla Liga: uno a uno al Mestalla fra Valencia e Barcellona, match giocato domenica sera. Tutto nel primo tempo: avanti il Valencia con Garay al 2', pareggio di Messi al 23'.



Infine la Super League Svizzera: lo Young Boys, pur restando saldamente capolista, perde in modo inatteso in casa contro il Luzern, formazione di metà classifica. Match in altalena a Berna: Demhasaj porta in vantaggio gli ospiti al 16', me nella ripresa arriva la reazione dei gialloneri, che pareggiano con Hoarau e passano in vantaggio con Nsamé fra il 68' e il 79'. Finita? per niente: Schultz impatta all'82' e Knezevic all''87' regala i tre punti al Luzern.