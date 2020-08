Primo giorno di lavoro per la Juve, che tramite il suo sito riporta: "Ha preso ufficialmente il via la stagione 2020/21 della Juventus, che si è ritrovata questo pomeriggio al JTC e ha sostenuto la prima seduta agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff. Nel rispetto del protocollo federale per la prevenzione dal contagio da COVID-19, i bianconeri si sono allenati divisi in piccoli gruppi, dedicandosi prevalentemente a un lavoro atletico. Assenti Matthijs de Ligt e Paulo Dybala che proseguono il loro periodo riabilitativo".