L'inizio difficile di stagione di Paulo Dybala nella Juventus potrebbe affondare le radici nel rapporto mai decollato con l'allenatore. Questo sembrano indicare le parole del giornalista Paolo De Paola a TMW Radio: "Il rapporto tra Dybala e Pirlo è peggiore di quello che l'argentino ha avuto con Allegri e Sarri. È già logoro. Se madre natura ti ha dotato di quanta qualità e poi ti guardi allo specchio chiedendoti perché non ti vedono, è sbagliato. Così è destinato non solo a spaccare la critica ma anche se stesso. Quando c'è Ronaldo, la squadra riesce a fare tutto lo spartito. Al momento non vedo miglioramenti".