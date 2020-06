Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report sull'allenamento odierno agli ordini di Maurizio Sarri a -3 dalla finale che mercoledì assegnerà la Coppa Italia contro il Napoli.



IL REPORT

Meno tre. E’ iniziato il conto alla rovescia alla finale di Coppa Italia di mercoledì sera. All’Olimpico di Roma, i bianconeri affronteranno il Napoli, che ieri sera ha eliminato l’Inter al San Paolo.



Per prepararsi alla sfida, gli uomini di Maurizio Sarri si sono allenati questa mattina al JTC Continassa. Il menu di giornata ha previsto lavoro defaticante per chi ha giocato venerdì con il Milan, mentre lavoro tecnico con possesso palla e partita per gli altri.



Domani la seduta è in programma al mattino