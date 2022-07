Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report del doppio allenamento tenutosi oggi agli ordini di Massimiliano Allegri alla Continassa.



IL REPORT

Weekend in campo per la Juventus, che al JTC prosegue la preparazione, con la partenza per gli Stati Uniti che si avvicina. Anche in questo sabato, come negli scorsi giorni, doppia seduta per il gruppo. Al mattino focus sula gestione del possesso palla suddivisi per reparti e lavoro situazionale sulla costruzione della manovra, mentre il pomeriggio è stato dedicato alla forza e ai calci piazzati. Domani l'appuntamento è fissato per il mattino.