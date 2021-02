Scarico per chi ha giocato e partitella per chi ha riposato. Andrea Pirlo ha fatto subito scendere in campo nell'allenamento di oggi la sua squadra dopo il pareggio ottenuto contro il Verona. Domani la conferenza stampa in vista della sfida contro lo Spezia.



IL REPORT

La Juve è rientrata nella notte da Verona e questa mattina si è rimessa subito al lavoro. In agenda, fra solo 2 giorni, c’è un altro impegno di campionato, martedì sera alle 20.45 contro lo Spezia all’Allianz Stadium.



La squadra si è dunque ritrovata nella tarda mattinata: scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni tecniche e partitella per il resto del gruppo.



Domani vigilia, in campo al mattino; alle 14.30 invece è prevista la consueta conferenza stampa di Mister Pirlo che (in diretta su Juventus Tv) risponderà alle domande dei giornalisti invitati e collegati da remoto.