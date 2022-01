Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento di oggi agli ordini di Massimiliano Allegri che ritrova anche Pellegrini e Kaio Jorge che hanno preso parte alla seduta in gruppo.



IL REPORT

Day after da affrontare subito al lavoro, quello di Juve-Napoli: fra soli due giorni la squadra sarà infatti in campo a Roma, contro i Giallorossi (arbitra Massa, coadiuvato da Carbone e Peretti, Giua quarto ufficiale, Di Paolo VAR, De Meo AVAR).

Come sempre nei giorni post gara, scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera, campo per il resto della squadra: nel menu una seduta tecnica con esercitazioni di torello, possesso palla e partitina 7 vs 7. Si sono allenati in gruppo Kaio Jorge e Pellegrini.