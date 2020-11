Javier Bordas,ha parlato dell'ipotesi Morata al Barcellona ai microfoni de El Mundo Deportivo: "Su Alvaro, pensavo già negli ultimi anni a sostituire Suarez, che avesse bisogno di un cambio. Non ci sono tanti che possono farlo, perché Luis è uno dei migliori. Ecco, uno forte era Morata, che voleva andar via dal Chelsea. Ne parlai con Bartomeu e mi disse che gli piaceva molto. Ne parlai con la segreteria tecnica, mi sono mosso in prima persona. Fu impossibile da prendere. Il motivo? Non piaceva a chi doveva decidere. Arrivò Boateng...".