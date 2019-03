La Juventus attende il rientro dei propri Nazionali dai rispettivi ritiri. Nel frattempo, la squadra bianconera si è allenata oggi agli ordini di Massimiliano Allegri al Training Center della Continassa. Ecco il recap dell'allenamento, pubblicato in un comunicato sul sito ufficiale bianconero:



"La Juventus prosegue gli allenamenti al JTC con un gruppo molto limitato, composto dai giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali, che torneranno al lavoro tra mercoledì e giovedì.



Massimiliano Allegri ha quindi guidato oggi una seduta incentrata esclusivamente sulla parte atletica, in attesa di ritrovare nei prossimi giorni il resto dei componenti della rosa e iniziare così a preparare il prossimo match che vedrà i bianconeri impegnati sabato, alle 18:00, all'Allianz Stadium, contro l'Empoli".