L'ex difensore olandese e suocero di Matthijs De Ligt, Keje Molenaar, ha parlato a Tuttosport: "Il tampone di Matthijs è risultato negativo e di conseguenza AnneKee non ha dovuto fare alcun test. Devo dire che la Juventus in questi giorni così particolari si è dimostrata molto più che un top club: è stata una vera e propria famiglia per i ragazzi. Sì, prima dell’esito un pizzico d’ansia c’era, anche perché mia figlia in questi mesi ha legato molto con Michela, la fidanzata di Rugani, positiva pure lei al Coronavirus. Si è creata una bella amicizia tra AnneKee e Michela: un po’ per la Juve e un po’ grazie ai loro cani. Al di là del momento, AnneKee e Matthijs sono davvero innamorati di Torino e dell’Italia. È la loro prima casa vera, dove abitano insieme, forse anche per questo non mi sembra abbiano troppa nostalgia di Amsterdam. Sono talmente innamorati di Torino e dell’Italia che magari resteranno cinque anni. O magari dieci, perché no... Nel calcio non si può mai sapere"".