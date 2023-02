Classifica alla mano, Salernitana-comincia in un clima da scontro diretto. “Viene da ridere, ma è così”: con queste parole lo stesso Maxaccompagna l'importanza del match contro il gruppo di Davide Nicola e l'obiettivo salvezza che a questo punto la Juve deve raggiungere. Puntando al massimo poi attraverso le coppe: c'è la Coppa Italia per andare in Europa League, c'è l'Europa League per conquistare un posto in. Mica facile, ma laci proverà.