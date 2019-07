Juventus terza. Ma non è per forza un qualcosa di negativo per i tifosi bianconeri. Il club di Agnelli vola in borsa ed è terzo, alle spalle dell'Ajax e del Benfica. Il dato emerge da ReportCalcio, lo studio Figc relativo alla stagione 2017/18, in collaborazione con Areal e PwC, ed è stato presentato oggi nella sala Koch del Senato a Roma: le azioni del titolo della Juventus hanno fatto registrare un +38,9%, dietro a Benfica (+43,9%) e Ajax (+45,4).



Terzi in Europa, primi in Italia: la Juventus è la società quotata alla Borsa di Milano con il più alto incremento del valore del titolo, un motivo per sorridere. La Juve vola, fuori dal campo. In attesa che la stagione inizi per davvero.