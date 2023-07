Gianluca Vialli in #FC24

In collaborazione con @EASPORTSFC, sveleremo il progetto grassroots di questo autunno come parte di #FCFUTURES in memoria di Gianluca. pic.twitter.com/Fdd6BvRLjW — JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2023

Quest’anno ci sarà un nuovo gioco di calcio per gli appassionati delle consolle e degli Esports. Sul mercato dei videogiochi è sbarcato FC24, nuovo gioco targato EA Sports. Quest’anno ci sono novità riguardanti anche le leggende, ovvero i calciatori del passato che hanno fatto la storia del calcio.EA Sports ha stretto una partnership con la Marvel Entertainment dando vita a calciatori nelle vesti di supereroi che potranno essere utilizzati e vinti all’interno delle sfide presenti in FC24, il nuovo gioco sul calcio della casa produttrice americana.. Un toccante tributo ad un campione entrato nei cuori di tutti i tifosi non solo italiani. La carta Vialli è stata creata in accordo con la sua famiglia e la Juventus.