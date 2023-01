è sostanzialmente la stessa che ha battuto la Lazio prima della sosta e più in assoluto ha vinto consecutivamente le ultime 6 partite di campionato.come prima non era riuscito a nessuno. Manca Cuadrado, infortunato, qualcosa cambia in difesa, ma sono dettagli.perché Mancini non sa staccarsene, ma gli piace pensare che se fossimo andati in Qatar, magari vincevamo e di certo ci andavamo vicini. E in ogni caso avremmo fatto paura a tutti. Contento lui…Nonostante Chiesa a mezzo servizio e continuino a mancarle Di Maria e Pogba, gli acquisti più importanti dell’ultimo mercato (di Paredes si sapeva che fosse un mediano con buon calcio, nulla di più, come dimostra ampiamente la sua carriera, Mondiale compreso).restaurata dal filotto di vittorie pre-sosta. E magari chiudere l’andata quasi a ridosso della capolista.però è giusto ricordare che ci sono altre partite che la Juventus sarà chiamata a giocare nelle prossime settimane e per le quali la proprietà ha dimostrato di volersi adeguatamente attrezzare. Il 18 gennaio s’insedia il nuovo cda, tutto legge e conti e zero calcio, perché Exor sa che il torneo più importante sarà quello da disputare nei tribunali.dai tempi non conosciuti, e se il Gup disporrà il rinvio a processo (udienza non ancora fissata), sarà in ogni caso lunghissima, questione di anni. Chissà se e dove porterà.che per il FFP violato può portare anche all’esclusione dalle Coppe europee della o delle prossime stagioni, quale che sia il piazzamento della Juventus a fine campionato.italiana, ovvero la possibile riapertura della vicenda plusvalenze, alla luce dei nuovi fatti emersi nelle intercettazioni (decisione il 20 gennaio).(Atalanta e Sassuolo, ma non solo) dei quali nelle intercettazioni parla l’ex direttore tecnico Paratici (colui, peraltro, che solo lo scorso gennaio, acquistando per conto del Tottenham sia Kulusevski sia Bentancur a prezzi da tutti definiti molto convenienti per la Juventus, ha permesso ai bianconeri di avere le risorse per arrivare subito a Vlahovic).Probabilmente niente e anzi la Juventus potrebbe scoprirsi anche più forte e più unita di sempre, coesa come mai. Però, da qui a fine stagione, accanto a ogni sua partita è come se ci fosse un invisibile asterisco a ricordarci che oltre il campo, manca ancora la parola dei giudici.@GianniVisnadi