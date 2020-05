La Gazzetta dello Sport racconta la condizione fisica in cui si è ripresentato Gonzalo Higuain alla Juve dall'Argentina. Un chilo in meno rispetto alla notte di Juve-Inter dell’8 marzo: Gonzalo Higuain pesa di solito intorno agli 80 chili e la novità è stata colta dai medici con un po’ di (lieto) stupore. Sarà stato pure turbolento questo periodo lontano da Torino, ma il tormentato Pipita non lo ha sprecato. Le buone sensazioni lasciate nella prima seduta di allenamento alla Continassa sono una conseguenza delle fatiche argentine: in questa ripartenza serrata il Pipita vuole stare in prima fila.