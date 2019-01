Carlo Laudisa sullam Gazzetta parla dei parametri zero in ottica Juve: "Per Paul Pogba, la Juve spese poco nell’immediato: un ingaggio da 1 milione a stagione e un riconoscimento a Raiola di 4. I ricchi bonus successivi (per la vendita a 110 milioni) furono il frutto di un’intuizione collettiva più unica che rara. Nella maggioranza dei casi i giovani in cerca di gloria faticano a trovare chi li valorizzi, anche se hanno contratti brevi o, addirittura, stanno per liberarsi. Così diventa più diffuso il fenomeno dell’usato stagionato".