. Tentativi non mancano e non mancheranno, il caso di Moisea riguardo non può che far ben sperare. Ma aspettando il talento giusto per raccogliere l'eredità del Principino sul lungo periodo,per quel che riguarda l'esercizio 2017-2018. Prendendo in esame solo quei giocatori in uscita dal vivaio bianconero, la Juventus ha registrato plusvalenze perUn'enormità, per certi versi un altro piccolo-grande capolavoro gestionale e programmatico della gestione Marotta-Paratici ormai giunta al capolinea (almeno per quel che riguarda la coppia).Termini di paragone ne sono quelli che portano al dato complessivo di 92,389 milioni di euro nello stesso esercizio, quasi la metà dunque. Manche più del dato parziale dell'esercizio in corso fermo a quota 35,6 milioni di euro.a: non mancano i casi che parlano di “quasi-scambi”, come ad esempio quello con la Spal tra Vitale e Di Pardo, o come la maxi-operazione con il Pescara che ha poi portato in bianconero i vari Del Sole e Mancuso. Ma quei quasi 40 milioni di plusvalenza sono molto importanti, anche al cospetto di alcune cifre parallelamente riversate sul canale di uscita.– Entrando nel dettaglio, sono sedici i giocatori in uscita dal vivaio nel corso degli anni e ceduti a titolo definitivo nel 2017-2018., attaccante classe '93 capace di portare una plusvalenza di 933 mila euro con la sua cessione al Losanna., sono Federico, Fabrizioe Mattia72 minuti complessivi in 6 presenze suddivise tra i tre giocatori., il suo passaggio al Cagliari ha generato una plusvalenza di 7,362 milioni di euro.complessivamente hanno generato oltre 14 milioni di euro di plusvalenza.: sono quattro le operazioni (Kanouté, Mancini, Camilleri e Morselli) per un totale di circa 3,5 milioni di plusvalenza.Eccole tutte nel dettaglio (valori in migliaia di euro)Filippo Romagna – Cagliari – 7.362Pol Lirola Kosok – Sassuolo - 6.498Francesco Cassata - Sassuolo - 6.304Federico Mattiello – Atalanta – 4.115Anastasios Donis – Stoccarda – 3.760+100 di bonusFranck Elimane Kanoute - Pescara - 2.167Fabrizio Caligara - Cagliari – 1.935Mattia Vitale - Spal – 1.932Alessandro Tripaldelli – Sassuolo - 1.449Francesco Margiotta – Losanna – 933Simone Mancini – Pescara – 575Moussa Ndiaye – Cesena - 492Joel Untersee - Empoli – 473+100 per il prestitoMarco Camilleri – Pescara - 469Fabio Morselli - Pescara - 330Younes Bnou-Marzouk - Lugano - 250