E' il West Ham l'avversario principale della Juventus nella corsa a Filip Kostic, esterno sinistro serbo dell'Eintracht Francoforte. O forse sarebbe meglio dire "era", perché dall'Inghilterra rimbalza la notizia che gli Hammers sarebbero pronti a pagare i 17,5 milioni di euro della clausola di Maxwell Cornet, centrocampista offensivo abituato a giocare sulla sinistra che milita nel Burnley. Quindi adesso Kostic aspetta solo la Juve.



SOLO BIANCONERI - Kostic aspetta la Juve, dicevamo: non valuta altra soluzione se non quella di rimanere a Francoforte in attesa di un nuovo assalto. Servono circa 15 milioni, un'offerta simile a quella che avevano avanzato gli inglesi. I contatti con l'agente Lucci vanno avanti ormai da tempo e Allegri ha indicato proprio l'ala sinistra come priorità dell'ultima fase del mercato.