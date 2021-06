Tre gol e un assist nelle ultime 5 partite e la, anche grazie alle sue giocate è riuscita a metter paura e pressione all'Inter in uno dei campionati più contesi e combattuti delle ultime stagioni. Il protagonista in maglia bianconera èad inizio stagione e che, finalmente, è riuscito a consacrarsi ed è in forte rampa di lancio anche con un occhio alla Juve Under 23 e un possibile esordio nella prossima stagione.è entrato a soli 8 anni nel settore giovanile del Chelsea che lo prelevò dai Clissold Rangers. Le Accademy d'Inghilterra, si sa, stanno sfornando talenti su talenti e in particolare il Chelsea a Cobham sta facendo faville non solo con i vari Mason Mount e Tammy Abraham protagonisti nella cavalcata di questa stagione in prima squadra, ma anche con i vari Musiala e Bulka, già scippati ai Blues da top club come Bayern Monaco e PSG.. È qui che si inserisce il lavoro degli scout della Juventus e di, bravissimo a convincere il ragazzo della bontà del progetto bianconero soffiandolo dietro il pagamento del semplice bonus formazione ad altri top club super interessati a lui come Ajax, Bayern, Schalke 04 e Atletico Madrid.Fisico importante, nel corso della stagione ha sicuramente messo su massa rispetto a quando è arrivato in Italia, maNon è velocissimo nel breve, ma con ampi spazi davanti a sé diventa devastante e ora regge anche l'urto di avversari fisicamente più prestanti di lui. Insomma le premesse sono finalmente confermato per un ragazzo che ad inizio 2020 fu inserito dal Guardian nella celebreLa Juventus finalmente se lo gode, lo sfrutta e lo sta facendo maturare e crescere. E anche grazie a lui la Juve Primavera è tornata finalmente competitiva e, per questo, altamente formativa.