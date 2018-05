, impedendogli, almeno per una volta, di conquistare la coppa dalle grandi orecchie. In quell'occasione, i bianconeri diebbero la meglio sul Real (allora allenato da): 2-1 a Torino (, Ronaldo, rigore di Tevez) e 1-1 al Bernabeu (rigore di Ronaldo,). In finale, poi, la Juve perse con il Barcellona, ma chissà, senza quella semifinale oggi il Real di CR7 avrebbe eguagliato quello di Di Stefano, capace di vincere per cinque volte di fila la Coppa dei Campioni.In questa stagione, la Juve è andata vicina a ripetere l'impresa, andando a vincere per 3-1 sul campo dei campioni d'Europa dopo aver perso per 3-0 all'andata in casa.In quest'ottica, oltre ad acquisti in grado di garantire un ringiovanimento della rosa (possibilmente italiani, come Caldara e Spinazzola, già presi, oppure come Darmian e Perin, obiettivi concreti), la dirigenza bianconera ha(Marotta dixit), da Champions League. Giocatori di livello internazionale, capaci di essere determinanti nella coppa più importante., finalista in questa edizione di Champions con il Liverpool e destinato a diventare bianconero, a parametro zero, nei prossimi giorni. Poi,i: la già citata rete a Madrid nel 2015, decisiva per la qualificazione, il gol del momentaneo 1-1 nella finale con il Barcellona, il gol della vittoria in casa del Manchester City nella Champions 2015-16., spesso decisivo in campionato (Napoli e Roma lo scorso anno, Napoli e Inter quest'anno) ma quasi mai incisivo in Champions, Morata quando sente aria d'Europa si esalta e lascia il segno.e difficile, ma l'incontro a Milano con Paratici non è stato casuale e i bianconeri ci stanno provando . Al di là del nome, in ogni caso, quel che conta è che la dirigenza bianconera vuole aggiungere alla rosa almeno, giocatori in grado di fare la differenza su quel tipo di palcoscenico: che si tratti di Morata o di altri, l'identikit è stato tracciato. Dopo essere stata l'unica squadra a battere (quasi due volte) il Real Madrid nell'ultimo lustro,: vincere, finalmente, la Champions.