La Juventus segue con una certa apprensione dall'Italia le vicende relative alle condizioni fisiche di Rodrigo Bentancur, alle prese con le qualificazioni Mondiali in Sudamerica col suo Uruguay. Dopo l'uscita dal campo contro il Perù al minuto 70, nella sfida della notte scorsa contro la Bolivia il calciatore bianconero è stato costretto alla sostituzione dopo l'intervallo tra primo e secondo tempo.



PROBLEMA DELICATO - Come se non bastassero le preoccupazioni in merito al rientro a Torino estremamente a ridosso del prossimo impegno di campionato contro il Napoli, la Juve è in costante contatto con lo staff della nazionale uruguaiana per avere aggiornamenti sulla situazione fisica di Bentancur. Al riguardo, il ct della Celeste Oscar Tabarez ha dichiarato: "Non sono un medico ma ci sono stati infortuni simili in passato. Il problema è in una zona delicata (l'anca) ma se si sgonfia e viene curato correttamente non è un problema e si risolve presto. C'è speranza che possa esserci giovedì".