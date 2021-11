L'attaccante, autore dell'assist per il gol decisivo segnato da Di Maria, è stato sostituito all'intervallo per unInvece il centrocampista ha rimediato unasinistro dopo uno scontro di gioco con l'interista Corre nella ripresa. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore, anche in vista della ripresa del campionato contro la Lazio.Uruguay-Argentina 0-1URUGUAY (4-1-4-1): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Piquerez; Torreira; Nandez (81' Gorriaran), Vecino (64' Alvarez), Bentancur (76' Arambarri), Rodriguez (46' Torres); Suarez. CT Tabarez.ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul (81' Palacios), G. Rodriguez, Lo Celso (76' Messi); Di Maria, Lautaro (55' Gomez), Dybala (46' Correa). CT Scaloni.Arbitro: Herrera (Venezuela).Ammoniti: Dybala, Caceres.Brasile 34 punti; Argentina 28; Ecuador 20; Cile 16, Colombia 16, Uruguay 16; Perù 14; Paraguay 12, Bolivia 12, Venezuela 7.(Brasile già qualificato, Argentina e Brasile una partita in meno).