. Con i gol allo Zenit La Joya ha superato l'ex calciatore francese nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club. Con tanto di esultanza alla Michel, che dopo un gol annullato si sdraiò per terra., ci un un rimpallo e la palla torno a lui che fece un gran numero - racconta Mauro a La Gazzetta dello Sport - E' stato uno dei gol più belli della storia del calcio, ricordato da tutti perché annullato. Una storia diventata immortale per via della sua parte negativa e per quel modo di protestare".- "Michel è fra i primi dieci della storia del calcio. Era quello che prendeva sempre in mano le situazioni difficili.. Un leader che migliorava la squadra: rientrava a metà campo e poi te lo ritrovavi sempre nella posizione giusta per fare gol".- "La nostra Juve era un po' come quella di Allegri, corta e dietro la linea del pallone.che avevano una tecnica superiore alla media. Evitando di fare il modesto, c'ero anch'io. E Cabrini, una vera e propria ala sinistra: bravissimo a difendere, ancora meglio quando attaccava".- "La posa sdraiato è stata perfetta,. Non voglio sminuire l'argentino, ma Michel ha dimostrato di essere il migliore in semifinale mondiale, in finale di Coppa Campioni. Ha vinto tre Palloni d’Oro ed è stato più volte capocannoniere. E' ai livelli di Maradona, Zico e Cruijff".- "Dybala ha giocato in squadre migliori di questa, ha vinto campionati e ha fatto finali di Champions ma senza mai essere il protagonista principale.. Per essere paragonato ai mostri sacri deve diventare il giocatore più importante nelle partite più importanti. Finora non ci è riuscito".- "Sono simili anche fisicamente. In generale, se la Juve vuole fare bene deve diventare un gruppo granitico; un centrocampo con McKennie e Locatelli è buono, ma non basta per arrivare fino in fondo in Italia e in Champions".