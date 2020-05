Giornata positiva per le Borse europee. Piazza Affari oggi ha chiuso con un rialzo del 2.06% sulla linea di Francoforte (+2.09%, Londra (+1.95%) e Parigi (+2.39%). Torna a salire invece lo spread, attestandosi a +239 punti base, con un aumento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,82%. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Prysmian, con un forte incremento (+6,85%). Ottima performance per ENI, che registra un progresso del 6,17%. Per quanto riguarda i calcistici ottima prova di Juventus che chiude con un +3.08%.