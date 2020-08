Ci ha provato fino in fondo. Cristiano Ronaldo è stato l’ultimo a gettare la spugna contro il Lione, dimostrando ancora una volta la sua netta superiorità in campo europeo, l’unico in grado di poter decidere le sorti di una partita, da solo. Gli altri giocatori della Juve? Non sono stati all’altezza della sua grandezza, incapaci di incidere nelle fasi ad eliminazione diretta di Champions League. Infatti, da quando il fenomeno portoghese veste la maglia bianconera, è stato l’unico a segnare dagli ottavi in poi: 7 in totale i gol dei bianconeri, solo ed esclusivamente di Ronaldo (l’anno scorso 3 contro l’Atletico Madrid, 2 contro l’Ajax, quest’anno 2 contro il Lione).