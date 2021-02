La Champions League è un sogno o un'ossessione per la Juventus? Questa sera Cristiano Ronaldo e compagni giocano l'andata degli ottavi di finale sul campo del Porto. Settimana prossima (il 24 febbraio) uscirà su Amazon Prime Video il film 'Addio al nubilato' con protagonista Laura Chiatti.



L'attrice, tifosa bianconera, racconta in un'intervista al Corriere della Sera: "Sognavo di diventare estetista o parrucchiera, non pensavo di fare l'attrice. Da giovane ero ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata alla seconda. Nella vita ho un animo maschile, ma mi fa piacere essere etichettata come donna sensuale. Mi sento più sensuale ora, a 38 anni ho acquisito delle certezze al di là del corpo. Sono ancora una paranoica insicura, vorrei fare teatro e ho paura, sarà il mio cruccio. Sono diventata ipocondriaca, cosa che non ero mai stata. Ho 14 tatuaggi, tutti piccoli, dov'è possibile la copertura. Gli ultimi sono due cuori sulle cosce, i miei bambini Enea e Pablo. La maternità è il mio più grande successo, mi ha raddrizzato e ho più paure".