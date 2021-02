Dallo sci nautico alle passerelle, passando dall'Italia agli Stati Unite e, oggi, al mondo del web dove è seguitissima e lanciatissima. Stiamo parlando di Silvia Caruso, oltre 2,1 milioni di follower su instagram e un successo in costante ascesa nel mondo della moda.



Silvia è italianissima e ha una passione innata per lo sport e per il mondo del pallone. Tifa Lazio da sempre, come raccontato in un'intervista a Lalaziosiamonoi: "Mio papà è un grande tifoso. Mi ha trasmesso l'amore verso la Lazio. Litigando sempre con mia madre che, al contrario, è una grande tifosa della Roma!".



A far sognare i follower sono però le sue foto, che vi mostriamo nella nostra gallery, in cui mette mostra un fisico da urlo. È lei la nuova musa dei biancocelesti?