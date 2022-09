La brutta sconfitta in casa contro il Benfica ha compromesso il girone di Champions League, mentre in campionato la squadra bianconera non decolla ed è chiamata a reagire domenica a Monza. Intanto, come succede sempre in casi del genere, è già partita laSul banco degli imputati c'è innanzitutto l'allenatore. Allegri è il tecnico più pagato della Serie A ma, alla sua seconda stagione da quando è tornato in panchina a Torino, non è ancora riuscito a dare una precisa identità di gioco alla propria squadra. Alla Juve vincere è l'unica cosa che conta, ma qui non arrivano neanche i risultati.- La proprietà non ha mai fatto mancare il proprio apporto, basti pensare all'aumento di capitale da 400 milioni di euro sottoscritto l'anno scorso. Ma non è soltanto una questione di soldi, il presidente Andrea Agnelli deve saper gestire la crisi e indicare la strada per uscire da questa spiacevole situazione. E poi: chi l'ha scelto l'allenatore?- In fin dei conti in campo ci vanno sempre i giocatori. Dopo aver "bruciato" Sarri prima e Pirlo poi, ora anche la squadra è chiamata a prendersi le proprie responsabilità. Gli infortuni di Chiesa e Pogba non bastano per giustificare un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Serve subito una svolta.