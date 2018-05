Secondo Il Corriere dello Sport è Matteo Darmian il primo colpo di mercato che verrà ufficializzato per la difesa della Juve. Il laterale del Manchester United andrebbe quindi ad aggiungersi ai già definiti ritorni dal prestito all'Atalanta di Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola. L'operazione è destinata ad andare in porto versando al Manchester United circa 13 milioni di euro per un giocatore poco utilizzato da José Mourinho e per questo desideroso più che mai di rimettersi in gioco in Italia.