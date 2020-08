Non poteva che essere Giorgio Chiellini a inaugurare l’era Pirlo. Come svela Tuttosport, tornerà in campo per primo e inizierà in maniera graduale, sfruttando queste prime giornate in solitaria per portare avanti un programma mirato tra campo e terapie. Il raduno è fissato per il 24 agosto, ma Chiellini già domani sarà in campo assieme a Luca Pellegrini, rientrato dal prestito al Cagliari e già da ieri a Torino (ha saltato la parte finale di stagione per un infortunio alla caviglia). A metà settimana si potrebbe rivedere anche Merih Demiral, pronto a ripartire definitivamente dopo l’operazione al ginocchio.