La Juve allarga le ali per prepararsi al volo. O almeno ci prova.. Un 4-4-2 di base che può diventare qualsiasi altra cosa perché a disposizione ha tanti giocatori duttili in grado di fare più ruoli. Il gioco però parte spesso dargli esterni com'è stato anche nell'ultima partita contro la Lazio. Difficile dare torto a Pirlo, che sulle fasce ha giocatori come Kulusevski, Chiesa, Alex Sandro, Cuadrado, Danilo... qualità e fantasia al servizio della Juve.