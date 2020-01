Domani è la sera di Napoli-Juve. Domani è la sera del ritorno al San Paolo di Maurizio Sarri. Questa sera è arrivata la squadra bianconera in Campania, pronta a sfidare i ragazzi di Gattuso, che stanno faticando in campionato ma che sono volati in semifinale di finale di Coppa Italia con la vittoria sulla Lazio. E così sono stati accolti dai tifosi partenopei.



Grande ressa, intorno all'hotel dove alloggia la Juve, il Grand Hotel Parker's in corso Vittorio Emanuele. Tanti insulti e cori contro il club bianconero. "M...e", "Munnezza", "Latrine" gli insulti piovuti da parte degli ultrà presenti. Qualche parola positiva, invece, nei confronti del grande ex, Maurizio Sarri: "Vai mister", "Grande mister". E oltre a questo, "problemi" anche per il pullman, che sbatte sul marciapiede e sulle transenne mentre fa manovra per entrare nel parcheggio dell'hotel, rischiando di colpire qualche tifoso. Vigilia movimentata...