Questa sera torna in campo la Nazionale italiana, per la prima delle tre amichevoli in programma nei prossimi giorni, contro l'Arabia Saudita, cui seguiranno quelle contro Francia e Olanda. Non ci sono soltanto gli azzurri, però, con quattro calciatori di proprietà della Juventus impegnati nella squadra del nuovo arrivato Roberto Mancini: Mattia de Sciglio, Daniele Rugani, Mattia Caldara e Rolando Mandragora. Due gioielli del centrocampo di Massimiliano Allegri sono in campo in serata: Miralem Pjanic, con la Bosnia contro il Montenegro, in campo dalle 18, e Blaise Matuidi, con la Francia contro l'Irlanda alle 21.