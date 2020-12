Eppure nessuno più della stessa società bianconera sa quanto un sorteggio positivo possa essere anche illusorio. Era facile sentirsi già ai quarti di finale di Champions nella scorsa stagione, poi il Lione ha ribaltato tutto. MaUn esempio che serve per far capire come, questa volta, la Juve proprio perché in crescita non possa lasciar scivolare via la sessione di gennaio senza intervenire su una rosa ancora squilibrata e incompleta.