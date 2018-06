Secondo La Gazzetta, c'è l'ipotesi cessione a incombere sia per Mario Mandzukic che per Marko Pjaca. Tra i due croati prende quota un incastro: se andasse via Mandzukic, Pjaca potrebbe rimanere a Torino per giocarsela. Ma se Marione rimanesse, la Juve può decidere di vendere Pjaca per 20 milioni e salutarlo definitivamente.