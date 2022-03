Mercoledì scorso un nuovo blitz della Guardia di Finanza è arrivato in diversi studi legali di Torino, Roma e Milano a cui si erano appoggiati i calciatori della Juve per le varie scritture private riferite agli accordi per il differimento degli stipendi legati al famoso accordo Covid del marzo 2020, tra cui l'agenzia di Alessandro Lucci e Alessandro Lelli. L'inchiesta Prisma continua quindi, dopo aver convocato Dybala, Bernardeschi e Alex Sandro, oltre a vari commercialisti, ieri è stato il turno proprio del socio di Lucci: infatti Lelli è stato ascoltato in qualità di persona informata sui fatti dai pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello all'interno dell'inchiesta che vede la Juve e i suoi vertici indagati per falso in bilancio. Le audizioni continueranno nei prossimi giorni.