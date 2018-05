23.00 FUORI PERICOLO - Arrivano aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni dei due tifosi (un italiano e un irlandese) rimasti feriti in maniera più seria. Dall'ospedale San Giovanni Bosco, dove i due sono stati ricoverati, fanno sapere che non sono in pericolo di vita.



21.45 INCIDENTE DURANTE LA FESTA - Brutto incidente durante i festeggiamenti della Juventus per la vittoria dello scudetto. Un tir al seguito del pullman scoperto su cui si trovano i calciatori ha infatti agganciato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto. Sei persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave e sono state ricoverate in codice giallo. Il camion, non autorizzato, aveva tentato di accordarsi al pullman bianconero.



In previsione del grande affollamento in città, appena conclusa la sfida contro il Verona l'alta tensione era stata staccata, altrimenti il bilancio avrebbe potuto essere anche più grave. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Croce Rossa e la Polizia ha subito aperto un'indagine.