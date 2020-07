In Italia è scattata la Kulusevski-mania. Ma mica da oggi: l'ultimo gol ieri sera contro il Verona ha aumentato ancora di più l'interesse verso questo ragazzo classe 2000 che alla prima stagione in Serie A ha avuto un impatto pazzesco:l'intuizione dell'allenatore del Parma di schierarlo in attacco ha dato una svolta alla carriera dello svedese: a gennaio infatti la Juve ha investito 35 milioni (più bonus) per superare la concorrenza delle altre big e assicurarsi uno dei giovani più forti sul panorama europeo.