Un nuovo incontro, per avvicinarsi alla chiusura di un affare già definito. La Juventus ha deciso, sarà Mattia Perin l'erede di Gigi Buffon nella rosa di Massimiliano Allegri.Dopo gli incontri e i contatti dei giorni scorsi con il Genoa, che si è detto disponibile all'inserimento nell'operazione di contropartite tecniche, è in corso questo pomeriggio un incontro molto importante. Come appreso da Calciomercato.com, infatti,(qui sotto il video del suo arrivo),. Un summit per sistemare gli ultimi dettagli col portiere, prima dell'accelerata decisiva tra club attesa per la prossima settimana.